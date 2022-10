Bon plan : louer sa résidence secondaire

Et si c’était cela le bonheur ? C’est en tout cas celui de Ludivine Bonjous. Lire face à la Seine, dans sa maison à une heure de Paris. Se sentir chez soi, avec un thé bien infusé. En fait, elle n’est pas totalement chez elle. Elle paie 300 euros mensuel pour occuper la maison une fois par mois, cinq jours consécutifs. Elle est abonnée depuis sept mois, via un site internet. Tout est compris : internet assurance, le ménage avant et après son passage. Cette maison où elle télétravaille aussi, appartient à une jeune libraire. Ce jour-là, elles se rencontrent pour la deuxième fois. Cette propriétaire a décidé de louer à Ludivine uniquement. Il parait que c’est plus rassurant. S’abonner à une résidence secondaire dans les Yvelines, ou ailleurs en France, c’est une idée de deux amies, Stéphanie Berger et Fannie Asselin. La start-up perçoit une commission de 20%. Aujourd’hui, elle a la confiance d’une trentaine de propriétaires. Villers-sur-Mer, en Normandie par exemple, 83% des logements sont des résidences secondaires. TF1 | Reportage Y. Hovine, D. Bordier, F. Le Goïc