Le bonheur est dans le pré...virtuel !

Ils sont nombreux à rêver de conduire un jour eux-mêmes un tracteur. On en a même fait un jeu vidéo et il fait un carton dans le monde entier. Le joueur incarne un fermier virtuel qui devra gérer son exploitation. Cette simulation agricole est également disponible au Salon de l'Agriculture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.