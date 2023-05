Bonheur : quel est le secret des Finlandais ?

Le bonheur est une notion floue, un état d’esprit insaisissable. La Finlande, pays du bonheur, c’est un petit mystère, y compris pour ses habitants. Alors pourquoi ce pays est-il, depuis six ans, le plus heureux du monde ? Ce n’est pas une question d’argent, car les salaires sont identiques aux nôtres. Carlotta et Katia, ont leur petit rituel, chaque week-end de l'année, c’est baignade dans l’eau glacée. Quel que soit le temps et la saison, le Finlandais a besoin du contact avec la nature. Nous sommes pourtant tout près d'Helsinki, la capitale. Elle affiche une densité de 3 000 habitants au kilomètre carré, sept fois moins que Paris. Ici, le bonheur vient aussi du sentiment de sécurité. Il est fréquent de voir des enfants aller seuls à l'école, dès l'âge de sept ans. Didier Piereschi, notre journaliste, explique le degré d'honnêteté des Finlandais. Il décide de faire une expérience en laissant son portefeuille sur une banquette, afin que quelqu’un puisse le lui rapporter. Réponse à la fin du reportage, mais on a comme un petit doute. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Hacala