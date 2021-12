Bonnes affaires : la saison des braderies d’usines

Poêles et casseroles de toutes les tailles, 100% made in France, sont soldées jusqu’à -80%. À quelques semaines des fêtes de fin d’année, les clients ont flairé la bonne affaire. Plus de 10 000 personnes sont attendues pour cette grande braderie. Alors pour conseiller les clients, le fabricant a fait appel à ceux qui connaissent le mieux les produits : ses propres employés. En temps normal, Wendy Villemin travaille au service qualité. Aujourd’hui, elle joue les vendeuses. Ce déstockage, le fabricant d’ustensiles de cuisine De Buyer l’organise directement dans son usine des Vosges. Juste derrière les clients, les machines tournent pour découper, mouler et polir ces produits haut de gamme. L’objectif de cette vente : vider les stocks avant Noël. Des fins de série ou des produits éraflés, le tout à prix coûtant. Du matériel utilisé par les chefs professionnels qui font le bonheur des cuisiniers amateurs. Certains repartent les bras bien chargés. TF1 | Reportage E. Payró, V. Dietsch