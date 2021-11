Bons d’achat : vous ne les oublierez plus au fond d’un tiroir

Faire de bonnes affaires, dépenser moins, pour certains, ça passe par le téléphone portable. Pour d'autres, par l'ordinateur, tranquillement assis à la maison. Mais les catalogues et les cartes de fidélité restent d'actualités pour bénéficier des promotions. Pour fidéliser ses clients aux petits budgets, l'Intermarché de Provins en Seine-et-Marne vient de mettre en place une réduction de 5% sur tout le magasin. Une offre réservée aux plus modestes selon leur quotient familial. Il y a aussi le cash back, un moyen d'être remboursé d'un petit pourcentage du prix d'un produit ou d'un service en passant commande sur un site intermédiaire. Un fonctionnement très proche de celui des coupons de réduction. Grâce à une application, plus besoin de conserver ou d'imprimer les coupons papiers. Ensuite, pour être remboursé, il faut prendre en photo son ticket de caisse. Il est automatique envoyé à une entreprise à Paris, qui créé pour les marques les coupons de réduction dématérialisés. Des coupons utilisés par sept millions de personnes dans l'Hexagone, toutes catégories sociales confondues. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage P. Gallaccio, I. Zabala, C. Chevreton, A. Ifergane, T. Leroy