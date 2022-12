Bora-Bora : la renaissance des coraux

C'est un paradis naturel à l'autre bout du monde, un paysage unique entre les eaux cristallines du lagon et du vert intense de la riche végétation de l'île. Bora-Bora est connue dans le monde entier. Y venir est souvent le voyage d'une vie. Pour beaucoup, l'île ne se résume qu'aux plages de sable blanc et aux hôtels haut de gamme. Pourtant, sous l'eau se cache un enjeu environnemental capital. Dans la région, le tourisme, principalement de luxe, représente 80 % de l'économie de Bora-Bora. La commune compte sur ses recettes pour financer la préservation de son écosystème et de son lagon. Depuis 50 ans, des chercheurs se relaient en Polynésie française pour étudier l'évolution de l'environnement. Pour eux, le lagon est devenu un laboratoire à ciel ouvert. Des capteurs des bruits et courants y ont été installés. D'ici quelques mois, le lagon devrait devenir pour la première fois connecté avec des remontées d'informations en temps réel. Ce qui aide les chercheurs à identifier les différents problèmes comme la surpêche et apporter vite des solutions adéquates. Cette envie de protéger la biodiversité est partagée par certains touristes sur la plage de Matira, l'une des plus belles du monde. Cette préservation passe d'abord par la sensibilisation auprès des jeunes polynésiens. Ont-ils compris l'importance des coraux dans le lagon ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos