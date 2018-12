Bordeaux : les commerçants ouvrent leurs portes avant le passage du cortège des gilets jaunes

A Bordeaux, les magasins ouvrent malgré le cortège des gilets jaunes prévu ce 22 décembre 2018 à quatorze heures. Les commerçants en profitent, car c'est leur "dernière chance" d'améliorer leur chiffre d'affaires. Les commerces bordelais ont connu une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires depuis le début des manifestations. De leur côté, les acheteurs se pressent pour faire leurs dernières emplettes avant Noël et pour éviter les manifestants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.