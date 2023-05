Bordeaux : le paquebot qui fait des vagues

Le Seven Seas Splendor est de retour sur la Garonne. Cette fois-ci, pas d'excès de vitesse. Samedi dernier, la scène était bien différente. Après le passage du paquebot, une énorme a ravagé la terrasse de Louise. Grosse frayeur également pour Serge. Venu observer le passage du navire, il enregistre une vidéo avant d'être emporté par la vague. Le senior a porté plainte contre la compagnie et son médecin lui a prescrit quinze jours d'incapacité totale de travail. Depuis cet incident, la capitainerie a mis en place un nouveau dispositif pour que la vitesse ne dépasse pas les 20 km/h. "On aura des alarmes automatiques. Dès que les navires font une vitesse supérieure à 10 nœuds, on pourra les prévenir qu'ils doivent réduire", explique Louis Sinquin, commandant - port de Bordeaux (Gironde). À quai, en plein cœur de Bordeaux, la présence de ces immenses bateaux divise. S'ils font rêver certains, d'autres estiment que ces navires ne devraient pas être là. Quarante bateaux de croisière viennent s'amarrer à Bordeaux, chaque année. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier