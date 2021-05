Bordeaux-Toulouse : le redémarrage du plan TGV ?

La ville rose à 3h10 de Paris au lieu de 4h30 actuellement. Le projet dormait dans les cartons depuis 20 ans. Jean Castex lui donne un coup d'accélérateur. Il le confirme dans un courrier aux élus locaux. L'Etat va débloquer 4,1 milliards d'euros pour le chantier. Premier coup de pioche dès 2024, mis en service 2030, les Toulousains n'y croyaient plus. Concrètement, entre Bordeaux et Toulouse, 253 km de voies dédiées au TGV seront construites avec la création de deux gares à Agen et Montauban. Toulouse, quatrième ville du pays, va considérablement se rapprocher de la capitale. Pour les élus, il était plus que temps. Mais il y a un point d'interrogation, l'avenir de l'aéroport. Avant la crise sanitaire, jusqu'à 35 rotations par jour étaient effectuées entre Toulouse et Paris. Des centaines d'emplois sont en jeu. Autres questions, le devenir des autres projets de lignes à grande vitesse. Pour Gilles Dansart, expert ferroviaire et directeur de Mobilettre, Bordeaux-Toulouse sera le dernier gros chèque signé par l'Etat. Jean Castex souhaite cependant accélérer aussi la liaison entre Montpellier et Perpignan. L'objectif est de rapprocher l'Espagne de la France. Barcelone, destination très touristique, est encore 7 heures de Paris.