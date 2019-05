Bordeaux : un incendie a ravagé plusieurs bâtiments

Un incendie s'est déclaré le 25 mai 2019 dans le centre-ville de Bordeaux. Le feu a ravagé plusieurs immeubles, dont six qui se sont effondrés. Aucune victime n'a été déclarée et les 70 résidents ont tous été évacués. Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour venir à bout du feu. Pour le moment, les causes de l'incendie restent inconnues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.