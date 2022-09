Bordelais : le cru 2022 aura-t-il un petit goût de fumée ?

Près de Landiras (Gironde), le feu s'est parfois arrêté juste à côté des vignes, comme sur l'exploitation de Vincent Dubourg. Pendant deux matinées, ses parcelles étaient en plein milieu de la fumée. Mais le vent a rapidement tourné dans la direction opposée. Les œnologues qui travaillent avec le viticulteur l'ont rassuré. Son vin n'aura pas le goût de la fumée. Dans cette autre propriété, c'est aussi le début des vendanges. Aujourd'hui, le raisin est gorgé de sucre, mais au moment des incendies, les grains n'étaient pas encore matures et donc protégés de la fumée. Pour ne laisser aucune place aux doutes sur ce millésime 2022, les raisins de 400 parcelles différentes ont été testés en laboratoire. Résultat : aucune molécule de fumée n'a été détectée. "Mais on n'en sera sûr que peut-être six mois ou un an sur les vins finis", précise Barbara Bourbigot, œnologue. En Australie ou en Californie, où les mégafeux sont fréquents, des récoltes ont été partiellement gâchés par ce goût de fumée. Mais là-bas, les feux étaient en plein milieu des vignes à seulement quelques jours des vendanges. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier