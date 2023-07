Bordelais : le retour du mildiou inquiète les viticulteurs

En 30 ans de carrière, Jean-Samuel Eynard, viticulteur de Gironde, n'avait jamais vécu une épidémie aussi virulente. Le mildiou a déjà détruit la moitié de sa récolte. En cause des conditions météorologiques exceptionnelles. "On a eu une fin de printemps quasiment tropicale. On avait de l'orage tous les soirs qui mettaient un peu d'eau, des températures élevées, le temps idéal pour le mildiou.", explique-t-il dans le JT de 20H de TF1. Ce viticulteur estime à près de 90 000 euros la valeur des dégâts causés par cette maladie. Et il n'est pas le seul être au bout du rouleau. Environ 90 % des grappes sont contaminées en Gironde. Du jamais-vu. À quelques kilomètres, Corinne Baudouin ne quitte plus sa sulfateuse, engin pour traiter la maladie. Désormais, cette viticultrice fait le traitement tous les dix jours. Si le mildiou est spectaculaire pour cette année 2023, c'est aussi que de plus en plus de viticulteurs voisins abandonnent leurs parcelles, car elles ne sont pas assez rentables. Un plan d'arrachage a alors été décrété par le gouvernement en juin dernier. C'est le seul espoir pour nombre de viticulteurs d'enrayer l'épidémie et éviter qu'elle ne fera de nouveau en 2024. TF1 | Reportage L. Cloix, D. Bertaud