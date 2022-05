Boris Becker : un champion en prison

Le voici, arrivant au tribunal ce vendredi à Londres, au bras de sa compagne. Il est arrivé avec une cravate verte et violette, les couleurs de Wimbledon. Il a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir dissimulé trois millions d'euros et éviter ainsi de payer ses dettes. Ce n'est rien en comparaison de ce qu'il a gagné dans une carrière qui commence par la gloire. Boris Becker est le plus jeune vainqueur de Wimbledon en 1985, à tout juste 17 ans. Un tennis flamboyant qui lui aura permis de remporter, en dix ans, six titres du Grand Chelem et avoir un surnom : "Boum Boum". Il est un champion hors-norme que la presse, dès lors, ne va plus lâcher. Des années de pression qu'il écrira plus tard dans son autobiographie. Poursuivi par le fisc, il est déjà condamné en Allemagne. Les créanciers auraient d'ailleurs souhaité récupérer, vendredi, quelques-uns de ces trophées. Beaucoup auraient déjà disparu, car ils auraient été vendus aux enchères par Boris Becker lui-même pour éponger ses dettes. TF1 | Reportage I. Marie