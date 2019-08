Bormes-les-Mimosas : un bain de foule pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a passé son dernier week-end de vacances à Bormes-les-Mimosas. Le chef de l'Etat a échangé avec la population près du fort de Brégançon, accompagné de sont épouse, Brigitte Macron. En marge de ce bain de foule, le débat sur la retraite a été évoqué une nouvelle fois, et une trentaine de gilets jaunes ont été tenus à l'écart. La rentrée ne s'annonce pas facile pour Emmanuel Macron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.