Bornéo : l'huile de palme menace les animaux

La déforestation continue chaque jour et à grande vitesse, et elle met notamment en danger la faune et la flore. Sur l'île de Bornéo, la culture de l'huile de palme menace les espèces rares comme les orangs-outans ou encore les éléphants pygmées. Les singes nazis, qui existent seulement sur cette grande île, se retrouveront bientôt privés de leur habitat, ainsi que de leur nourriture, sans réactions rapides des responsables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.