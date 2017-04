Bornéo : au secours des derniers orangs-outans  

C'est la troisième forêt tropicale du monde, encore plus menacée que l'Amazonie et régulièrement ravagée par les flammes. Chaque minute, on déboise en Indonésie une surface comparable à six terrains de football. Derrière cette déforestation, l'industrie de l'huile de palme. Cette huile végétale est aujourd'hui la plus consommée au monde. Les incendies incontrôlés ravagent essentiellement la partie indonésienne de l'île de Bornéo, dans l'est de Kalimantan. Les Orangs Outans se retrouvent prives de leur habitat naturel. Une association tente de sauver cette espèce en voie de disparition, une espèce qui a 97% de genes en commun avec l'homme.