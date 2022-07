Bornes de recharge : un atout pour les commerçants

Des bornes, il en existe partout sur le territoire. On en compte plus de 60 000 sur les routes, les autoroutes et même dans les petites agglomérations. Jean-Michel Morer, maire de Trilport (Seine-et-Marne) en a fait installer une au cœur du village, au plus près des commerces, pour dynamiser la vie de la commune. Et ça marche ! Les commerçants constatent qu'ils ont plus de clients. Une borne coûte environ 12 000 euros. Elles sont financées à 80% par le département. En Seine-et-Marne, par exemple, 200 bornes ont été installées depuis 2020. "Beaucoup de communes s'y sont mises assez rapidement. La disponibilité des bornes s'améliore, car on arrive à trouver régulièrement de quoi se charger un peu partout", explique Eric Dupin, expert en électromobilité. Dernière nouveauté pour ceux qui sont au travail ou qui n'ont pas de borne à leur domicile, il reste la possibilité de se faire livrer sur place. Un camion équipé d'une batterie se déplace partout dans Paris pour livrer en 30 minutes votre voiture. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Souhaut, E. Berra