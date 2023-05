Bornes électriques en ville : une sur quatre hors service

Si vous conduisez un véhicule électrique et que vous cherchez à recharger votre batterie sur une borne de recharge publique, cela vous est forcément déjà arrivé. D’une part, la borne ne fonctionne pas. D’autre part, elle n’est pas compatible avec le câble de recharge. Des bornes vandalisées, en panne, voire pas du tout alimentées en électricité… 25% des bornes de recharge sont hors service dans toutes les villes. Ce sont des places qui ne servent à rien. Pourquoi aussi peu de bornes fonctionnent alors que tout est fait pour encourager l’usage du véhicule électrique ? En Île-de-France, des mairies ont tenté de reconvertir les anciennes bornes d’Autolib’ aux nouvelles normes, mais les problèmes techniques sont nombreux. À Lyon, la ville a mis en place des équipements entièrement neufs. Sur 500 bornes, la moitié a été remplacée et d’autres servent d’aire de stationnement aux nouvelles mobilités : trottinettes, vélos. Une volonté politique pour limiter le nombre de véhicules en ville. Pour les automobilistes, au contraire, il faudrait augmenter le nombre de bornes de recharge. Et il y a urgence. Cette année, les ventes de voitures électriques dans l’Hexagone devraient augmenter de 35%. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Buisine