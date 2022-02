Boston : 70 cm de poudreuse en ville !

Forcément, dans une telle poudreuse en plein centre de Boston, ça devait arriver. Il faut faire très attention aux marches parce qu'il commence à y avoir beaucoup de neige. La situation n'est pas bien meilleure sur la route malgré le travail inlassable des agents de voirie. Trois mille déneigeuses sorties et quelques jeunes renforts peut-être pas aussi efficaces. La plupart des Bostoniens restent calfeutrés. Les autres affrontent le blizzard en tenue de ski. Il faut dire que les vieilles ruelles pentues du quartier de Beacon Hill se prêtent parfaitement à la glisse. "C'est la meilleure station de ski du coin", s'écrie un passant. A quelques kilomètres de là, sur la côte, la tempête et les vents jusqu'à 130 km/h créent des vagues de plusieurs mètres. Les villages alentours sont en alerte inondation. Après presque 24 heures de chute ininterrompue, la neige a cessé de tomber sur Boston, mais les rues en sont encore pleines. Le gouverneur du Massachusetts a demandé aux habitants de rester très vigilants, car la fin de l'alerte tempête n'est pas avant quelques heures et surtout, les températures vont descendre jusqu'à moins 13 °C ce dimanche. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard