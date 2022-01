Botswana : le Lascaux d'Afrique

Dans la douceur d'un soir d'été au Botswana, sur les routes de poudre, quand le ciel se met à brûler à petit feu, on pourrait commencer à les imaginer, coup de corne qui perce les nuages, trait de peinture qui traverse le temps. Les animaux de ce pays ont une double vie : dans la savane et sur la pierre. Coudous, rhinocéros, éléphant ou girafe, nous partirons sur leur trace pour chercher la lumière d'une ancienne culture, le soleil du peuple San, le peuple du bush, plus connu peut-être sous le nom de Bushmen, les premiers habitants, les premiers hommes d'Afrique australe. Ce matin-là, nous avons un rendez-vous dans un petit village avec "le vieux", comme on dit respectueusement en Afrique. Xuntae Xuma est celui qui connaît le mieux Tsodilo, un lieu sacré qui émerge comme une pyramide d'un paysage tout plat. Il nous guidera avec son neveu Boo vers une falaise qui, à elle seule, avec ses formes, ses failles et ses couleurs, vaudrait le déplacement, mais elle a quelque chose de plus, elle est habitée. Le site est occupé depuis 100 000 ans. "Ici, on faisait des cérémonies pour soigner et remercier les esprits", indique Xuntae. On retrouve tatoués sur la peau de la montagne des animaux et des scènes de chasse. Les pigments ne permettent pas de dater précisément les œuvres. Certaines ont plus de 3 ou 4000 ans. D'autres, plus anciennes, se sont effacées. À côté des peintures les San conservent un autre patrimoine, leur langue une des plus singulières et les plus anciennes parler sur la planète, la langue des clics. Tsodilo est un musée à ciel ouvert classé au patrimoine de l'humanité, 4.500 peintures au total et parmi elle, il y en a une qui nous touche peut-être plus que les autres. C'est un homme qui comme Xuntae parlait la langue des clics. Un chasseur qui se camoufle sous un grand chapeau pour ressembler à un buffle et tromper le gibier dans le bush. Un homme devant lequel on se regarde comme dans un miroir. C'est l'homme qui éprouve comme celui de Lascaux ou de la grotte Chauvet le besoin de laisser sa marque et de créer. Les peintures servaient aussi à l'éducation des jeunes comme un tableau noir dans une école. Ils y apprenaient à reconnaître les animaux. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon