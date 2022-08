Botswana : les merveilles du delta de l'Okavango

Une équipe de géologues du CNRS part en expédition dans le delta de l'Okavango et on ne passe pas sans autorisation spéciale. En franchissant ce portail, on entre dans un autre monde. Une double barrière, qui court sur des centaines de kilomètres, sépare la vie domestique de la vie sauvage. Ce n'est pas une réserve ni un parc, c'est le pays des animaux. Pour le Botswana, la protection de l'environnement dans ce secteur est une priorité. Et pour les scientifiques, même s'ils ne sont pas venus faire un safari, le trajet est un spectacle permanent. C'est un écosystème parmi les plus originaux et les plus riches de la planète. Nous avançons au cœur du delta de l'Okavango, dans six mois, le décor sera complétement différent. Marc Jolivet, géologue, étudie la crue de l'Okavango. Le drone permet de recueillir des données dans ce paysage sans relief, qui s'étend à perte de vue sur trois millions d'hectares. L'Okavango ne ressemble ni à l'Amazone, ni à la Seine. C'est une anomalie, un fleuve qui n'atteint jamais la mer. Il vient mourir et se répandre sur un plateau à 950 mètres d'altitude, en formant un delta grand comme la Bretagne. TF1 | Reportage M. Izard, S. Salmon, C. Aragona