Botswana : mystère autour de la mort de 400 éléphants

Le Botswana est connu pour être un sanctuaire pour les animaux sauvages. Le pays comporte la plus grande concentration d'éléphants du continent africain. Ces dernières semaines, c'est un mystérieux massacre qui a eu lieu. Au moins 400 pachydermes ont été retrouvés morts dans le nord du pays. Pas de crime de braconnage selon les autorités locales, mais une épidémie fulgurante qui sévirait depuis des mois. Comment expliquer que ses voisins étaient épargnés par cette maladie, alors même que le mammifère se déplace ? Pour les organisations environnementales, le Botswana préfère fermer les yeux. Après cinq ans d'interdiction, la chasse à l'éléphant a repris. Et les paysans sont encouragés à tirer sur les troupeaux qui s'approchent des cultures. Quant au trafic d'ivoire, il rapporte toujours autant : jusqu'à 1 700 euros le kilo, souvent prélevé sur des carcasses décomposées pour ne pas éveiller les soupçons.