Botswana : voyage dans la savane

Dans les paysages infiniment plats de la savane, les seules montagnes sont les baobabs. Arbre de légende, il est aussi appelé "l'arbre bouteille", car il joue un rôle très singulier dans la savane : il peut subir des assauts dont on voit les stigmates. "Cet arbre est composé à 90 % d'eau. Son bois, c'est comme une grosse éponge. Quand les éléphants sont assoiffés, ils viennent se servir", explique Obitseng Modise, notre guide. Des centaines de milliers de termitières modèlent le paysage et sont à la base de la chaîne alimentaire dans l'écosystème unique du delta de l'Okavango, qui compte 480 espèces d'oiseaux et 130 espèces de mammifères. Et l'on fait de jolies rencontres : une girafe parmi les acacias, un troupeau de gnous. Ici, tout vient nous rappeler que nous ne sommes pas dans un parc, ni dans une réserve, mais au cœur de la nature en liberté. Et l'on fait parfois d'étranges rencontres. Sur un bras de rivière, un hippopotame échoué victime d'un combat à mort. Un exemple de la sélection naturelle. C'est un environnement encore préservé, mais fragile, menacé de sécheresse à cause du réchauffement du climat. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon