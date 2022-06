Botswana : voyage dans la savane

La voiture tressaille sur la piste. La piste se perd dans la brousse. Dans la lumière des hautes herbes, on voit soudain infuser un phacochère. On se sent parfois épié au passage. Et on fait de curieuses rencontres sur les chemins du Botswana. Un géant solitaire posté comme un gardien. Dans le paysage infiniment plat de la savane, les seules montagnes sont les baobabs. Un d’entre eux domine tout et résiste à tout depuis des siècles. Même si la foudre l’a frappé. Même s’il est éventré et que l’homme entre dans son tronc, comme dans une caverne aux parois calcinées. On se sent minuscule à ses pieds. Arbre de légende, le baobab est aussi appelé l'arbre bouteille, car il joue un rôle très singulier dans la savane. Il peut subir des assauts dont on voit les stigmates. À côté, un autre monument sculpte le décor. La cheminée d’une termitière en béton naturel, dans l’antre de laquelle une reine aveugle pond 30 000 œufs par jour, qui vont eux aussi jouer un rôle essentiel. Des centaines de milliers de termitières modèlent le paysage et sont à la base de la chaîne alimentaire dans l’écosystème unique du delta de l'Okavango. On y recense 480 espèces d’oiseaux et 130 espèces de mammifères. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon