Bouches à incendie : le danger au coin de la rue

La chaleur peut aussi provoquer des comportements dangereux. Les autorités s'inquiètent du nombre de noyades, déjà en augmentation, notamment dans les rivières. En ville, c'est l'ouverture sauvage des bouches à incendie qui a fait un blessé grave jeudi 27 juin 2019. En Seine-Saint-Denis, un petit garçon de six ans a été projeté en l'air par la force de l'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.