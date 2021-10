« Bouclier tarifaire » : quel impact sur votre facture d’énergie ?

Dans ce quartier populaire de Roubaix, on attendait un geste du gouvernement pour soulager la facture de gaz de plus en plus lourde chaque mois. En septembre, Jacques Lemaire a réglé à son fournisseur de gaz 109 euros. Ce sera 123 euros avec la hausse du mois d’octobre. Un montant qui aurait dû grimper à 159 euros au mois de décembre, mais le gouvernement a décidé de geler le prix jusqu’au mois d’avril. Comment évoluera la facture à partir du mois de mai ? Le gouvernement parie sur une baisse du prix du gaz sur les marchés au printemps. Elle profiterait, non pas aux abonnés mais aux fournisseurs, le temps d’augmenter les marges et ainsi compenser le manque à gagner lié au gel des prix. Côté électricité, pas de baisse de tarif en vue, mais une hausse limitée à 4%. Pour Ingrid M, mère de famille, actuellement en recherche d’emploi, la facture actuelle de 189 euros par mois aurait dû passer à 212 euros au mois de février. Avec le coup de pouce du gouvernement, elle sera inférieur de 15 euros pour atteindre 197 euros mensuels. Montant total de l’économie pour cette famille avant la révision des tarifs : 90 euros, auxquels il faudra ajouter un chèque énergie de 100 euros, perçu en décembre comme près de six millions de foyers.