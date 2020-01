"Boulanger de France" : un label pour reconnaître les vrais artisans boulangers

La baguette, un de nos emblèmes nationaux, est à l'origine d'un tout nouveau label : "Boulanger de France". Les artisans boulangers peuvent l'afficher fièrement et se démarquer des produits industriels. Cette mention concernera aussi les viennoiseries, les pâtisseries et d'autres spécialités. Mais pour l'obtenir, tous les produits doivent être fabriqués sur place et le boulanger doit favoriser la transmission en prenant des apprentis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.