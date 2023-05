Boulangeries : braquages en série

Le braquage s’est déroulé en plein milieu de l'après-midi dans la boulangerie, Chris & Co, à Antibes. Armé d’un couteau, un homme saute sur le comptoir, pendant que son complice va chercher la vendeuse, avec un marteau à la main. Paniquée, elle ne parvient pas à taper le code du tiroir-caisse, les malfaiteurs vont alors l'arracher, avant de prendre la fuite. Ce jour-là, Christelle Valat, la gérante de la boulangerie, s'était absentée quelques minutes, laissant sa vendeuse seule. Les deux jeunes, des mineurs, n'auront pas le temps de profiter de leur butin, une centaine d'euros. Ils vont être arrêtés quelques heures plus tard. Christelle Valat, a dû racheter un tiroir-caisse pour 2 000 euros, mais les conséquences ne sont pas seulement financières. Depuis, malgré l'installation de trois nouvelles caméras et des barreaux aux fenêtres, elle a subi deux cambriolages. Si les boulangeries sont prises pour cible, c’est parce que c’est l’un des derniers commerces ou il y encore de l’argent liquide. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guenais, L. Caboche, S. Boujama