Bouquinistes parisiens : bientôt inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Jérôme Callais est bouquiniste à Paris. Son stand, une boîte d'une couleur appelée "vert wagon" faisant moins de deux mètres de longueur, il l'ouvre en moyenne trois jours par semaine. Ses clients sont des étrangers, provinciaux et Parisiens. Et pour eux, les bouquinistes font partie du patrimoine. Ce métier physique et précaire a plus de 400 ans dans la capitale. Menacé par Internet, il subit une forte baisse des ventes. Les bouquinistes parisiens se battent ainsi pour que leur profession soit inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.