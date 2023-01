Bourgeons précoces : les arbres fruitiers menacés par le gel

Au bord de la route, on aperçoit un amandier en bourgeon, avec un mois d'avance. Cet arboriculteur le constate aussi sur ses abricotiers, et c'est un problème. Comme au printemps, les températures sont anormalement douces pour la saison. Tout est alors déréglé. Les arbres fruitiers bourgeonnent bien trop tôt. Ce qui les rend très sensibles au gel selon Salvatore Zorrodu, producteur de fruits à Jonquières-Saint-Vincent (Gard). Alors, au prochain coup de froid, toute la production serait menacée, comme l'explique encore cet arboriculteur dans le 20H de TF1. Et ce phénomène s'aggrave d'année en année. Pour s'en protéger, le maraîcher teste une première solution : cultiver de nouvelles variétés d'abricotiers robustes qui florissent plus tard que les précédentes. Mais il s'est également offert le luxe d'adopter une autre astuce, cette fois, plus radicale et chère. On installe des tours éoliennes. En tournant, les hélices brassent l'air ambiant pour limiter les chutes de températures. Actuellement, c'est l'un des meilleurs outils pour se prémunir du gel. Mais ce dispositif a tout de même un coût. Il faut débourser 50 000 euros pour chaque éolienne. Salvatore Zorrodu en a installé sept, indispensables selon lui, pour éviter de perdre ses récoltes en cas de gel. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni