Bourse aux jouets : le bon plan contre l'inflation

Un camion de police, une poupée ou un dinosaure ... vous trouverez forcément votre bonheur. Ici, certains se sont levés tôt pour profiter des meilleures occasions. Léa a trouvé l'occasion qu'elle cherchait et elle réalise une belle économie. "Je l'ai payé cinq euros et après en neuf, j'avais déjà regardé, je pense qu'on en a facilement pour 40 euros", lance-t-elle. Une cinquantaine de particuliers vendent leurs jouets. Parmi eux, Xavier, qui a déjà récolté plus de 200 euros. "Ça va servir à racheter pour Noël d'autres jouets. Et puis, vu la conjoncture actuelle, l'inflation etc ... c'est un coup de pouce qui peut aider", témoigne-t-il. C'est un coup de pouce qui est le bienvenu à l'approche des fêtes de fin d'année. Florence, elle, est venue jouer les assistantes du Père Noël avec une idée précise. "J'ai une commande, je dois ramener une voiture de Playmobil pour Noël", lance-t-elle. Quelques minutes plus tard, la mission est réussie. Jusqu'à 17 heures, près de 1 000 personnes sont attendues à cette bourse aux jouets. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby