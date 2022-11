Bousculade meurtrière : l'affluence n'avait pas été anticipée par les autorités

Une enquête a été ouverte, car on ne sait pas encore vraiment ce qui a déclenché cette émeute. Mais une question attire toutes les attentions ici à Séoul : comment pouvait-il y avoir aussi peu de policiers présents pour une fête aussi grosse qu'Halloween ? C'est quelque chose de très important et de très populaire, car les Sud-coréens aiment se déguiser. Il n'y avait apparemment pas assez de forces de l'ordre pendant cet événement. C'est ce qu'a dit une personne qu'on a rencontrée. C'est quelque chose qui revient aussi énormément dans la presse sud-coréenne. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a été questionné, parce qu'on parle de 200 policiers seulement pour 100 000 personnes. Celui-ci a seulement répondu que plus de policiers n'auraient rien changé. Une réaction qui passe très mal à Séoul. TF1 | Duplex A. Bregere