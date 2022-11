Bousculade meurtrière : le récit des événements

Au beau milieu de la rue, des dizaines de corps. À peine minuit à Séoul, la soirée se termine dans l’horreur et dans la sidération. Vers 22 heures, la fête bat son plein. Près de 100 000 jeunes sont rassemblés pour fêter Halloween pour la première fois depuis la crise sanitaire. Mais soudain, un mouvement de foule crée la panique. Les fêtards se retrouvent prisonniers et s’entassent les uns sur les autres. Sur les images, on voit des secouristes qui sont incapables d’extraire les personnes coincées. Certains parviennent à sauver leur peau. Un homme, par exemple, escalade un immeuble. Les secours sont dépassés, à tel point qu’un homme lance un appel à l’aide. Il demande à des anonymes s’ils peuvent faire des massages cardiaques. La rue se transforme en un hôpital à ciel ouvert, devant des passants sidérés. Par dizaine, les blessés sont transportés à l’hôpital de la ville qui est débordé. La plupart des victimes sont des jeunes âgés de 20 ans. Le président coréen a promis de faire toute la lumière sur ce drame. Il a également décrété un deuil national. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Fernandez