Boutiques de téléphonie : nouvelle cible des braqueurs

Des vols, réalisés à la vitesse de l’éclair. Des smartphones derniers cris, arrachés des présentoirs sous les yeux des vendeurs. Et des effractions en pleine nuit, pour dévaliser en quelques secondes des milliers d’euros de marchandise. Les boutiques de télécoms sont devenues des nouvelles cible privilégiées des délinquants. Et c’est surtout dans la capitale que ces vols se multiplient. Rien que dans cette avenue d’un chic arrondissement parisien, ces deux magasins voisins ont subi trois braquages à main armés fin 2022. Cette enseigne, spécialisée dans les smartphones reconditionnés, est la seule à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Dix vols l’année 2022 et des centaines de milliers d'euros de perte sèche. En plus de s’équiper de caméras de vidéosurveillance, et des portes à codes pour sécuriser la réserve, l’enseigne cherche aussi à tromper les délinquants aux méthodes de plus en plus violentes. Selon Jean-Pierre Galera, directeur général adjoint du groupe Indexa, les vols dans les boutiques de télécoms ont été multipliés par cinq en quinze ans. Depuis que les prix des smartphones ont explosé, les malfrats parviennent à vendre très rapidement les marchandises volées. Sur Internet, des centaines de téléphones dernière génération sont proposés neuf, 300 à 400 euros moins chers que leur prix de vente en boutiques. Impossible sur ces annonces d’être certains que le téléphone n’a pas été volé. Un business juteux pour les braqueurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Chevreton, E. Boucher