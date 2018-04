Les box, des boîtes à surprises pour les grands !

Si vous avez toujours une âme d'enfants, vous avez sans doute entendu parler de ces nouvelles pochettes-surprises. Les box sont devenues un phénomène dans l'Hexagone depuis leur arrivée en 2016. Le principe est simple. Vous vous abonnez et vous recevez chaque mois une boîte surprise. Le concept suscite de l'engouement car il joue sur la dimension surprise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.