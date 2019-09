Bracelet électronique : la solution contre les féminicides ?

Dans l'Hexagone, les violences conjugales ont fait leur centième victime depuis le début de cette année 2019. Une femme de 21 ans a été retrouvée morte dans une décharge. Et sa mort va forcément donner un écho particulier à la grande réflexion sur la question que doit ouvrir le gouvernement mardi 3 septembre. Des solutions ont pourtant montré leur efficacité, et notamment celle du bracelet électronique adoptée par l'Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.