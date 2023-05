Bracelets anti-rapprochement : toujours en nombre insuffisant

Il ressemble à un vieux téléphone, et pourtant ce petit boîtier a changé la vie de Lorraine . Pendant des mois, son ancien compagnon l'a battue. Malgré deux condamnations, il continue ses menaces. La Justice va proposer à Lorraine ce bracelet pour maintenir son agresseur à distance. Désormais en sécurité, elle veut que ce dispositif sauve d'autres victimes. Son ancien compagnon, lui, portait ce bracelet à sa cheville. Géolocalisé en temps réel, impossible à enlever, c'est un dispositif fiable. Pourtant, il n'y a que 1 014 utilisés dans l'Hexagone. L'agresseur doit d'abord accepter de le porter. Il en est responsable. Le recharger, ne pas l'abîmer, des contraintes au quotidien. Si l'agresseur est à deux kilomètres de la victime, le bracelet sonne et, à moins d'un kilomètre, les forces de l'ordre interviennent. Stéphanie Baldassi, directrice du service pénitentiaire du Val-d'Oise, peut consulter leur position à tout moment. Deux personnes qui vivent dans la même région peuvent très vite se rencontrer sans le vouloir. Le bracelet anti-rapprochement n'est donc pas adapté à toutes les situations. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Chevreton, Q. Danjou