Brad Pitt et Damien Chazelle, invités exceptionnels du 20H de TF1 ce dimanche

“On a dû tourner comme à l’époque où j’ai débuté. Maintenant, on se repose beaucoup sur les images de synthèse, sur les effets spéciaux, sur les fonds verts. Mais Damien voulait absolument avoir 700 figurants derrière nous, de vraies explosions. Filmer les derniers plans avant que le soleil ne se couche. C’est une façon instinctive de faire le cinéma, très exaltant, mais en même temps, cela peut être une valvaire” a expliqué Brad Pitt. Damien Chazelle a martelé qu’il pouvait compter sur toute son équipe, “J’ai eu de la chance. Tout le monde, toute l’équipe, les producteurs, même le studio, et surtout le cast, Brad et Margot et tout le monde était prêts à se lancer dans cette aventure. Il fallait tout au bout. Il fallait vraiment essayer de faire quelque chose d’épique et de délirant et de donner aux spectateurs quelque chose de nouveau". “Fort heureusement, on a découpé la scène et il y avait un matelas pour amortir ma chute, avant d'atterrir en souplesse dans la piscine. C’était tout à fait sans risque, et du coup, on a pu poursuivre le film”, a répondu Brad à propos du passage où il tombe dans une piscine en arrière. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.