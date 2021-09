Braderie à Lille : la tradition toujours respectée

A Lille, c'est presque une braderie puisque les bradeux, eux, ne peuvent pas s'installer comme avant. Cependant, les commerçants font une braderie en cassant les prix et en installant des petits stands devant leurs vitrines. Il y a beaucoup de monde durant ce week-end notamment ce samedi. Il y a beaucoup moins de personnes étrangères comme des Hollandais et des Anglais qui sont habitués à venir. Par contre, il y a de nombreux Lillois et des gens de la région qui viennent profiter du soleil. Ils sont aussi là pour les fameuses moules frites. En effet, on va constituer un tas de moules pour en manger tout le week-end. Ensuite, nous allons nous attabler puisque la tradition ici c'est d'être tous ensemble. Nous mangeons donc des moules frites avec un peu de bière. C'est ça la tradition de cette braderie qui est respectée. A noter qu'elle va durer tout le week-end puisque les commerces et les restaurants sont ouverts jusqu'à dimanche soir.