Braderie de Lille 2023 : la plus grande d'Europe se prépare

Bienvenue à la braderie de Lille où l'ambiance est déjà à la fête. On y en croise de drôles d'oiseux dans un capharnaüm très organise. Alors, il n'est pas étonnant d'avoir une tête de sanglier à côté d'E.T, sous l’œil sévère du général de Gaulle et le tout surveillé par Goldorak. On trouve de tout à tous les prix, encore faut-il savoir négocier, c'est impératif ! Par exemple une dame, intéressée par un vase, qui coûte 35 euros, mais elle veut l'acheter 20 euros."Je demande un prix qui me paraît moins bien et après, j'exagère pas non plus, ils sont là pour gagner leur vie aussi", ajoute-t-elle. On trouve aussi des pépites, comme un stand de vieux postes de radio qui plonge les bradeux dans une belle nostalgie. La braderie a commencé très tôt ce matin du 1er septembre, sous la pluie et dans la boue, qu'à cela ne tienne. Mais le bonheur d'être à Lille est plus fort que la météo, les gens viennent de partout, de la Rochelle, de Nice et d'Amsterdam. La braderie de Lille pourrait battre des records ce week-end, car on attend plus de deux millions de visiteurs et on va manger 500 tonnes de moules frites au moins. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Izerman