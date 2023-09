Braderie de Lille : 500 ans de bonnes affaires !

Les Lillois et tous les autres sont à la braderie pour faire de bonnes affaires, mais est-ce encore possible ? Des petits prix, oui, on en trouve ce week-end à la braderie et pour les bradeux, comme Magali, le vide-greniers peut rapporter. On dit que le monde attire le monde, à la braderie de Lille, ça se confirme. Il y a tellement de stands, plus de 8 000, que les acheteurs viennent de toute la France et certains avec une idée très précise en tête. La braderie est la plus grande d'Europe. Elle attire aussi beaucoup de brocanteurs et d'antiquaires. Il est impossible de savoir combien gagne un professionnel pendant la braderie, d'autant que les articles sont tous achetés en liquide. Mais la réputation est telle que ce sont les étrangers qui dépensent le plus. La braderie, c'est aussi celle des commerçants qui ont une autorisation spéciale ce week-end, pour vendre à prix cassé. La braderie, c'est aussi des achats impulsifs, alors il n'est pas impossible que nous repartions avec la photo d'Audrey Auburns sous les bras. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire