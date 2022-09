Braderie de Lille : est-ce que ça rapporte ?

La braderie de Lille est-elle sur le point de battre un nouveau record de fréquentation ? Il y avait beaucoup de monde ce week-end dans les rues piétonnes, des curieux mais aussi des acheteurs. Alors, quel est leur budget ? "À peu près 200 euros, parce que je me suis dit que je vais peut-être faire de bonnes affaires", confie une acheteuse. Du côté des bradeux, on se frotte les mains. "Sur la journée, hier, on s'est fait entre 700 et 800 euros. Ce n'est pas mal quand même", fait savoir une vendeuse. Sébastien, lui, a vendu beaucoup de verres à 3 euros l'unité, mais il sait déjà que son argent va servir à payer les factures. "Un peu plus de 2 000 euros pour une journée comme hier. Une partie part pour le chauffage", déclare-t-il. Annie fait la braderie tous les ans. Cette année, crise oblige, l'argent va lui être utile pour sa future maison. "J'ai fait entre 500 et 1 000 euros hier. Je vais changer d'habitation, donc j'ai des travaux à faire. Ça va passer dans les peintures", indique la senior. Ceux qui font la grimace sont les professionnels, les brocanteurs. Pascal Bomme vient de Bruxelles, il vend des objets plus chers que les particuliers. "Il y a aussi la crise qui s'impose. Elle touche tout le monde, donc on n'a pas d'Américains. Les Anglais, malheureusement, ils sont sortis d'Europe, donc ça pose un problème aussi pour nous", s'exprime-t-il. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Nicolas