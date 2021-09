Braderie de Lille : la foule malgré l'interdiction

C'est une braderie sans bradeux. Ce qui n'a pas empêché la foule immense. Pour la deuxième année, les vendeurs de bric-à-brac ont dû rester à la maison, covid oblige. À la place, les commerçants ont pu installer quelques stands sur le trottoir et vendre plusieurs articles à prix cassé. Et ça marche. Comme la boutique qui détourne des titres de films ou de musiques version chti : Dark Side of The Moule ou encore Bob Maroilles. Les Hollandais ou les Anglais habitués à la braderie ne sont pas là cette année. Les badauds viennent essentiellement de la région. Mais l'esprit braderie était là quand même. Il y a aussi les fondamentaux comme en témoignent le tas de moules monté d'heures en heure, car s'il y a bien une tradition très respectée, les moules-frites. Alors si la braderie de Lille n'est pas tout à fait comme d'habitude, il y a dans la région des braderies, des vraies celle-là, comme à Hem, juste à côté de Lille, indique notre journaliste Sébastien Hembert. On trouve absolument de tout, poursuit-il : un Indien dans la ville, une panthère rose un peu fatiguée, une machine à écrire hors d'âge ou une valise très spéciale parce qu'un petit garçon fait sa sieste dedans. Autant dire qu'à Hem, les chineurs n'ont pas chômé. Mais dans le Nord, on nourrit un espoir : revivre la vraie braderie de Lille l'année prochaine !