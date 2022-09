Braderie de Lille : le grand retour !

À Lille, la journée a commencé très tôt. Il est sept heures sur l'esplanade et les bradeurs déballent déjà. Normalement, la braderie commence le samedi, mais comme à chaque fois, l'impatience est telle que les objets se négocient déjà dès le vendredi matin. Ce monsieur a acheté un paravent art déco qui représente un couple d'amoureux. On trouve un peu de tout à la braderie. Braderie rime aussi avec bonnes affaires, surtout pour ceux ou celles qui savent les dénicher. Acheter d'occasion et moins cher sera l'objectif de beaucoup ici. Et pour restaurer les deux millions de visiteurs attendus, les restaurateurs ont fait le plein de moules. Il faut dire qu'en deux jours, on va en consommer 600 tonnes. La célèbre moule frite sera vendue 14 euros en moyenne. Et contrairement aux objets, elle n'est pas négociable. La braderie 2022 risque de battre encore des records, mais 8 000 bradeurs sont inscrits et 80 km d'étals et des millions d'objets à chiner. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier