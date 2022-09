Braderie de Lille : le retour des bonnes affaires

Du monde, beaucoup de monde dans les rues de Lille samedi après-midi. Ce ne sont pas des averses qui ont découragé les gens. Dans certains secteurs piétons, on ne pouvait même plus avancer. Mais rien n'entame la joie des deux millions de visiteurs de la braderie. Son retour après deux ans de covid était très attendu. La braderie, c'est le royaume des bonnes affaires. Sur place, il faut chercher évidemment, mais on peut trouver son bonheur pour pas cher. Devant nos caméras, un garçon semble déjà être un fin négociateur. Puis, on croise un couple très occupé avec des matériaux pour décorer leur jardin. Et quelques fois, on assiste à des négociations un peu plus sévères. Une sculpture avec deux brochets est proposée à 170 euros. Mais son acheteur, de nationalité hollandaise, fait semblant de ne pas avoir compris. Il en propose 150. Brader, chiner, négocier... Ça donne faim. Mais compte tenu du monde, il faut faire preuve de patience à l'entrée des restaurants. Mais une fois installé, il n'y a presque qu'un seul plat à la carte : les moules-frites. La braderie va durer jusqu'à dimanche soir. C'est aussi l'occasion de découvrir des objets improbables, comme deux angelots qui s'amusent, ou bien encore, une tête de sanglier empaillée qui n'attend plus que son acheteur. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Nicolas