Braderie de Lille, les affaires reprennent !

Il est 7 heures ce samedi matin à Lille (Nord), Philippe s'installe avec son frère Vincent. Petit à petit, la Braderie de Lille prend forme. Et de très bonne heure, les acheteurs sont des collectionneurs ou alors des professionnels toujours en recherche de bonnes affaires. Ensuite, nous rencontrons Louise. Elle a dix ans, elle fait la braderie pour vendre quelques-uns de ses jouets comme une maisonnette. "C'est un jouet que j'avais eu à Noël. Donc, je ne m'en sers plus et je vais le vendre", explique la fillette. Deux heures plus tard, l'ambiance est plus chaloupée. La foule est au rendez-vous et dans certaines rues, on doit jouer des coudes. Autant ne pas être agoraphobe. Et les acheteurs font des affaires comme un monsieur qui vient d'acheter une vieille carte d'école. A noter que la braderie, c'est deux millions de visiteurs et 8 000 bradeux. Mais c'est aussi des objets introuvables comme une statue de Johnny Hallyday coiffée d'un éléphant rose. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Nicolas