Braderie de Lille : les brocanteurs font-ils des prix ?

Cette année, il y a encore beaucoup de monde à la braderie de Lille. On compte 80 kilomètres d'étals, des milliers de bradeux, et des millions d'objets à chiner. Place aux talents de négociateur. Une paire de patins à glace a été repérée sur un stand. Sans trop débattre, la vendeuse l'a donné pour dix euros même si elle a dit quinze initialement. Dans le métier, il faut toujours savoir garder l'équilibre. Puis, il y a quelques années, on a négocié une belle et magnifique cruche à eau. Pour augmenter une collection qui démarre, en voilà une autre. On a proposé cinq euros, mais madame est un peu plus dure en affaires donc on l'obtiens à 5.50 euros. La braderie se passe bien, il faut maintenant déguster une bonne moules-frites, car c'est aussi la tradition. Cette année, les moules-frites sont un peu plus chères, à seize euros, un euro de plus que l'année dernière. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas bouder notre plaisir, la braderie a eu lieu avec beaucoup de monde jusqu'à dimanche soir. TF1 | Reportage S. Hembert