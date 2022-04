Braquage à 100 millions d'euros : l'énigme du Carlton de Cannes

Près de 103 millions d'euros ont été dérobés en 27 secondes. En cet été 2013, une exposition était organisée par le diamantaire dans une salle de Carlton, sur la Croisette. Peu de temps avant son ouverture ce 28 juillet, trois vigiles vont chercher les bijoux au coffre-fort de la réception et les place dans un sac. Ils passent derrière une verrière sans savoir qu'ils sont observés depuis la rue par cet homme armé, au visage dissimulé. C'est pour lui le signal, car avant d'être placés dans des vitrines protégées, les bijoux sont vulnérables. Le malfrat traverse la terrasse et entre par une porte-fenêtre étrangement déverrouillée, laissant penser à une complicité. La scène est filmée par les caméras de surveillance. Le braqueur à droite, visiblement peu expérimenté, met en joue un vigile. Près de 27 secondes et le bandit saute par une fenêtre. Il reste aujourd'hui introuvable. Le butin est composé de 72 pièces dont 34 d'exception telles que des bagues des pendentifs, des rivières de diamants. Malgré la récompense d'un million d'euros promise par l'assureur en 2013, ces bijoux ont disparu. Un butin compliqué à écouler, mais pas impossible. Depuis ce braquage, les boutiques de luxe de la Croisette sont mieux sécurisées. Les commerçants ont pu installer leurs propres caméras et des photos du suspect circulent parmi les 120 membres d'un comité de commerçants. Des mesures efficaces puisque le nombre de vol de bijoux sur la Croisette est en baisse depuis 2013. Le braquage du Carlton reste encore aujourd'hui le casse du siècle. T F1 | Reportage T. Malandrin, G. Brenier