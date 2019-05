Braquage d'une fabrique de bijoux dans le Doubs : vingt kilos d'or dérobés

Un atelier de fabrique de bijoux situé dans la banlieue industrielle de Besançon (Doubs) a été braqué par un groupe composé d'au moins sept individus cagoulés et armés de fusils-mitrailleurs. Les faits se sont déroulés à 5 h 47 du matin ce vendredi 3 mai. L'attaque n'a duré que quelques minutes et aucun coup de feu n'a été tiré. Les assaillants ont dérobé 20 kilos d'or en lingots ainsi qu'une quantité indéterminée de platine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.