Braquage d’un fourgon blindé à Lyon pour un butin de 9 millions d’euros

Neuf millions d'euros, c'est l'énorme butin qu'ont emporté avec eux les braqueurs d'un fourgon de transport de fonds ce vendredi matin à Lyon (Rhône). Plusieurs hommes armés ont menacé les convoyeurs et se sont emparés des billets de banque. Un braquage record depuis celui de Toni Musulin en 2009 également dans la ville lyonnaise. Loomis, la société visée, est aussi la même.